Senegal'de 11. uluslararası inşaat, altyapı ve yenilenebilir enerji fuarı başladı

Güncelleme:
Senegal'de düzenlenen uluslararası inşaat ve otomotiv fuarı SENCON, 59 Türk firmasının katılımıyla başladı. Fuara 18 ülkeden katılımcılar yer alıyor ve 10 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Senegal'de, 59 Türk firmasının katıldığı uluslararası inşaat, altyapı, yenilenebilir enerji ve otomotiv fuarı SENCON başladı.

Türk fuar firması Hage tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen SENCON, başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde (CICAD) kapılarını açtı.

Açılışa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Barınmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Momar Talla Ndao, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve davetliler katıldı.

18 ülkeden 250 katılımcının yer aldığı fuarda 59 Türk firma da stant açtı.

35 ülkeden 10 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara ilişkin Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

SENCON'un Batı Afrika'nın en büyük uluslararası yapı fuarı haline geldiğini belirten Kalkan, 30 Afrika ülkesinden ziyaretçi çektiklerini söyledi.

Kalkan, Senegal'de yapı ve inşaat sektörünün hızla geliştiğinin altını çizerek, bu kapsamda son 3 yılda fuarda yer alan Türk katılımcı sayısının da arttığını dile getirdi.

Yaklaşık 13 yıldır düzenledikleri fuarlarla Afrika'nın klişelerin ötesinde bir kıta olduğunu da gösterme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Kalkan, "13 yıllık dönemde Türkiye'den binlerce firmayı Dakar'a getirdik. Firmalarımıza Afrika'nın özellikle Senegal'in anlatıldığı gibi kötü, geri kalmış, tehlikeli bir yer olmadığını bizzat göstermiş olduk. Senegal, ekonomisi stabil, hızla büyüyen bir ülke, ciddi fırsatlar barındırıyor. Bu da Türk firmalarımızın dikkatini çekiyor." dedi.

SENCON, 7 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
