Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Summa'nın Yeni Otelini Açtı

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Türk inşaat firması Summa'nın başkent Dakar yakınında inşa ettiği otelin açılışını yaptı.

ABD merkezli bir otel zincirinin Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'na yakın yeni oteli, Senegal Cumhurbaşkanı Faye tarafından açıldı.

İnşaatı ve işletmesi Summa'ya ait otelin açılışında konuşan Faye, turizm sektörünü ekonomik büyümenin itici gücü haline getirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Faye, "Bu açılış, yatırımcıların ülkemize olan güvenini ve rekabetçi bir iş ortamı sunma konusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi bir kez daha gösteriyor." dedi.