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Sendika Başkanlarından Meclis'te Vergi ve Ücret Talepleri

Sendika Başkanlarından Meclis'te Vergi ve Ücret Talepleri
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Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanları, vergide adalet ve düşük ücretler konularında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i ziyaret etti. Ziyarette ortak talepler gündeme getirildi.

(TBMM)- Türk-İş, Hak-İş, DİSK genel başkanları, "vergide adalet" ve "düşük ücretler" gündemleriyle Meclis'te DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i ziyaret etti.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK genel başkanları "vergide adalet" ve "düşük ücretler" gündemleriyle Meclis'te ziyaretlere devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i ziyaret etti. Koçyiğit'e, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ve Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo eşlik etti.

Üç sendikanın uzlaşarak kaleme aldıkları "düşük ücret" ve "vergi adaletsizliğinde" mücadelelerine destek içeren ortak taleplerini DEM Parti ile paylaştı.

Sendika başkanları,  CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sabah saatlerinde bir araya gelmişti. Üç konfederasyonun başkanları MHP, AK Parti, Saadet-Gelecek, İYİ Parti grup başkan ve başkanvekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u da ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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