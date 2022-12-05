Semeru Yanardağı'nın Külleri Evleri Kapladı
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LUMAJANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang iline bağlı Sumberwuluh köyünde Semeru Yanardağı'nın patlamasının ardından volkanik malzeme ile kaplanan hasar görmüş bir ev, 5 Aralık 2022. Endonezya'nın Cava adasında bulunan Semeru Yanardağı, Pazar günü patladı.
LUMAJANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Lumajang iline bağlı Sumberwuluh köyünde Semeru Yanardağı'nın patlamasının ardından volkanik malzeme ile kaplanan hasar görmüş bir ev, 5 Aralık 2022.
Endonezya'nın Cava adasında bulunan Semeru Yanardağı, Pazar günü patladı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, yanardağ 1,5 kilometrelik yüksekliğinde kül bulutu püskürttü. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel