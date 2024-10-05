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Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te AA'nın 'Haberci Drone'unu İnceledi

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te AA'nın 'Haberci Drone'unu İnceledi
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TEKNOFEST Adana'da T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı'nın geliştirdiği canlı yayın yapabilen 'Haberci Drone'unu inceledi. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu droneun tüm medya kuruluşlarının kullanımına sunulacağını açıkladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Haberci Drone"unu inceledi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde; kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar, AA Teknoloji Masası'na katılmak için geldiği AA standında, AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü tarafından AR-GE projesi kapsamında haber sektörüne yönelik prototip üretimi gerçekleştirilen "Haberci Drone"u hakkında AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'den bilgi aldı.

Karagöz, bu dronu dünyadaki bütün medya kuruluşlarının kullanımına sunacaklarını söyledi.

Canlı yayın yapma özelliğine sahip dronun özelliklerine ilişkin detayları dinleyen Bayraktar, "Sizleri tebrik ediyoruz, emeklerinize sağlık. Paydaşımız olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel

Selçuk Bayraktar Serdar Karagöz Anadolu Ajansı Teknofest Teknoloji Etkinlik Güncel Adana Spor

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