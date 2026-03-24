AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'tan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu, Altınok'u Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında konuk ederek bir süre görüştü.

Ziyarette ülke futbolunun yanı sıra Erzurum'un spor altyapısı, şehrin futbol kültürü ve Erzurumspor FK'nın Türk futbolundaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Altınok, Erzurum'un spor potansiyeline dikkati çekerek, şehrin spor yatırımları ve futbol altyapısı açısından güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette, Altınok ve Hacıosmanoğlu birbirlerine hediye takdim etti.