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Şehit Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den Sivas'a pedal çeviriyor

Şehit Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den Sivas'a pedal çeviriyor
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Şehit Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den Sivas'a pedal çeviren Orhan Kotluk, Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaştı.

Şehit Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den Sivas'a pedal çeviren Orhan Kotluk, Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaştı.

Kotluk, gazetecilere, 2005'ten itibaren vatana canlarını feda eden şehitler için pedal çevirdiğini belirtti.

İstanbul'da görev yaparken şehit düşen Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den taşıdığı şanlı Türk bayrağını Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne götürmek üzere bisiklet yolculuğuna başladığını anlatan Kotluk, "Ömrüm sağ oldukça bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğim. Bu faaliyeti, şehitlerimizi unutturmamak, kahramanlarımızı yeni nesillere aktarabilmek adına mesaj vermek için yapıyorum." dedi.

Kotluk, kendisine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel

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