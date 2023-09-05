Seferihisar Belediyesi Sıfır Atık Projesiyle Okul Malzemesi Dağıtacak

Seferihisar Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm ürünlerini getirenlere okul malzemesi armağan edecek. 11-15 Eylül günleri arasında gerçekleşecek kampanyayla kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenler, okulda kullanabilecekleri birbirinden güzel kırtasiye malzemelerine sahip olacak.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Baenka Geri Dönüşüm ve Line Geri Dönüşüm iş birliğiyle, gençlerde sıfır atık bilincini arttırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Geri Dönüşebilir Atıklardan Okul Sıralarına" sloganıyla yola çıkan belediye, 11-15 Eylül günleri arasında "Atığını Getir, Kırtasiye Malzemesini Götür" kampanyası başlattı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ARMAĞANLAR

Seferihisar Belediyesi kampanya kapsamında 50 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, okul çantası, kalem kutusu, kurşun kalem ve defter gibi hediyeler verirken, 25 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere, kalem kutusu seti, 2 adet defter armağan edecek. 10 kilogram ve üzeri kağıt, plastik ve ambalaj atığı getirenlere çeşitli kırtasiye malzemeleri, 10 kilogram ve üzeri tekstil atığı getirenlere ise çeşitli resim malzemeleri armağan edilecek. Kampanyaya katılmak isteyenler 444 7 743 (dahili: 266) numaralı telefonu arayarak Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecek.