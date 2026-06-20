Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira SED ödemesi yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların aile ortamında desteklenmesi amacıyla yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında 6 ayda ihtiyaç sahibi ailelere toplam 10 milyar 880 milyon lira ödeme yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, sosyoekonomik destek ihtiyacı bulunan ve korunmaya ihtiyaç duyan çocukların ailelerinden ayrılmadan, kendi sosyal çevrelerinde sağlıklı şekilde yetişmelerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, ailelerin güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla SED hizmeti sunuluyor.

SED ile sosyoekonomik nedenlerle devlet korumasına alınma riski bulunan çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi, uygun koşulların sağlanması halinde bakım tedbiri altındaki çocukların yeniden ailelerine kavuşturulması hedefleniyor.

Ekonomik desteğin yanı sıra psikososyal destek hizmetlerini içeren programla, çocukların aile bütünlüğü içinde yetişmeleri, eğitim hayatlarını sürdürmeleri ve sosyal çevrelerinden kopmadan gelişimlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

Geçici sosyoekonomik güçlük yaşayan ailelere yönelik yürütülen SED kapsamında, ocak-haziran döneminde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 10 milyar 880 milyon lira kaynak aktarıldı.

Öte yandan, Bakanlık, SED'den yararlanan okul çağındaki çocukların akademik başarılarının yanı sıra sportif, sanatsal ve kültürel alanlardaki gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SED hizmetinden kimler yararlanabiliyor?

Sosyoekonomik destek ihtiyacı olup korunma ihtiyacı oluşabilecek çocuklar, uygun koşulların sağlanması halinde ailesinin yanına dönebilecek çocuklar ile eğitimine devam eden ve desteklenmediği takdirde ihtiyaç durumu oluşabilecek gençler hizmetten yararlanabiliyor.

Ayrıca doğal afet, hastalık, kaza veya benzeri nedenlerle geçici süreyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan ailelerin çocukları da destek kapsamına alınabiliyor.

Destekler, psikososyal ve ekonomik olarak iki biçimde sunulabilirken, ekonomik destek süreli veya geçici olarak nakdi şekilde sağlanıyor.