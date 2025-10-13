Sebastien Lecornu Fransa'da Yeniden Başbakan Atandı

Fransa'da hafta başında istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu.

Kurduğu bir önceki hükümette yaşanan anlaşmazlığın ardından istifasını sunan ancak Macron tarafından 10 Ekim'de yeniden başbakan atanan Lecornu ikinci hükümetini açıkladı.

Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kuruldu." ifadelerini kullandı.

"Kişisel ve partizan çıkarların üstünde davranarak hükümette yer alan herkese teşekkür ettiğini" dile getiren Lecornu "tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu" vurguladı.

Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.

Bütçe anlaşmazlıkları Fransa'da hükümet istikrarsızlığına yol açıyor

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.