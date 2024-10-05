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SEAT'tan Avrupa Komisyonu'na Gümrük Vergisi Tepkisi

SEAT'tan Avrupa Komisyonu'na Gümrük Vergisi Tepkisi
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SEAT, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırma kararının, şirket istihdamını ve Avrupa otomotiv sektörünü tehdit ettiğini belirtti. Şirket, kararın olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak görüşmelerin sürdürülmesini talep etti.

Şirket, Avrupa Birliği Komisyonu'na siyasi çözüm amacıyla devam eden görüşmeleri yapıcı şekilde sürdürme çağrısı yaptı.

MADRİD, 5 Ekim (Xinhua) -- Volkswagen'in yan kuruluşu olan İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini artırma kararının, şirketin istihdamını ve Avrupa otomotiv sektörünü tehlikeye atacağını söyleyerek kararı güçlü şekilde reddettiklerini açıkladı.

Şirket yerel medyada yer alan Cuma günkü açıklamasında, "Avrupalı bir şirket olarak Seat S.A., özellikle Avrupalı olmayan rakiplere uygulanan daha elverişli gümrük vergileri dikkate alındığında anlaması güç olan bu kararı güçlü şekilde reddetmektedir" ifadelerini kullandı.

Şirket, durumun tersine çevrilmemesi halinde "hem şirket hem de genel olarak Avrupa otomotiv sektörü açısından önemli olumsuz sonuçların" olacağı uyarısında bulundu.

Çin'de elektrikli CUPRA Tavascan modelini imalat ettiklerini hatırlatarak gümrük vergilerinin "büyük" bir risk taşıdığını vurgulayan şirket, "CUPRA Tavascan'a uygulanacak yeni gümrük vergileri, şirketin mali istikrarına büyük zarar verecek ve aynı zamanda istihdamı tehdit edecektir" dedi.

Şirket, "Avrupa Komisyonu, Çin'e odaklanarak Avrupa'daki üretime yönelik daha genel etkiyi gözardı etmektedir. Bataryalı-elektrikli CUPRA Tavascan araçlarının sayısının azalması, Seat S.A.'nın Avrupa'da filo karbondioksit hedeflerini tutturma yeteneğini tehlikeye atabilir" uyarısında bulundu.

Şirket, gümrük vergileri "İspanya'nın doğusundaki Martorell kenti ile AB'deki diğer yerler arasında bulunan, yılda 90.000 adet olmak üzere 530.000 içten yanmalı aracın" üretim planını da etkileyebileceğini kaydetti.

Açıklamada, "Seat, farklı senaryoları incelemeyi sürdürüp yükümlülük seviyelerini ve bunların etkisini düşürme amacıyla Volkswagen Grubu ile birlikte mümkün olan hareket tarzlarını benimseyecektir" denildi.

Şirket, Avrupa Birliği Komisyonu'na siyasi çözüm amacıyla devam eden görüşmeleri yapıcı şekilde sürdürme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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