Schumer, İç Güvenlik Bakanı'nın Jet Alımını Soruşturma Çağrısıyla Değerlendiriyor

ABD Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e tahsis edilen 172 milyon dolarlık iki özel jet alımını sorgulamak için hükümetin hesap verebilirlik ofisine çağrıda bulundu. Schumer, bu harcamanın gerekçesini araştırmasını istedi.

Schumer, sosyal medya platformu Instagram hesabından konuya ilişkin görüntülü paylaşım yaptı.

İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Noem için 172 milyon dolarlık iki özel jet satın almasına tepki gösteren Schumer, hükümetin halen kapalı olduğuna ve artan yaşam maliyetlerine dikkati çekti.

???????Schumer, Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinden (GAO) bu jetlerin satın alınmasının arkasındaki gerekçenin ne olduğuna dair kapsamlı soruşturma yürütmesini talep etti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
