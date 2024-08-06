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En prestijli liste açıklandı: Türkiye savunma sanayisinde ilk 100'e girdi

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ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen, "Defense News Top 100" yayımlandı. Listeye, Türkiye'den 2023 yılında 4 şirket girerken bu sene 5 şirket girdi. Türk şirketleri arasında listenin başını ise ASELSAN çekiyor. Türk şirketlerinin bu başarısı içinse Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu" dedi.

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" açıklandı. Geçen sene 47. sırada yer alan ASELSAN 42. sıraya yükselerek Türk şirketleri arasında birinci oldu.

2023 yılında 4 Türk şirketin yer aldığı listeye bu sene Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de yerini alarak 84. oldu.

TUSAŞ 50., Roketsan 71., ASFAT 94. sırada yer alarak geçen seneki sıralamalarına yükseliş gösterdi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk şirketlerinin bu başarısı için, "Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayisi alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu.

Uluslararası alanda yakalanan bu başarının arkasında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayi ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İLK 10'UN 6'SI ABD'YE AİT

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Haluk Görgün Türkiye Aselsan Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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