Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, En Etkin 50 CHRO Listesinde Yer Aldı

YÖNETİCİ arama şirketi DataExpert ve BMI Business School tarafından 2016'dan bu yana gerçekleştirilen 'En Etkin 50 CHRO (İnsan Kaynakları Başkanı)' araştırmasının sonuçları açıklandı. Savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan ve önemli roller üstlenen Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, listede yer aldı.

DataExpert Exceptional Leadership Solutions iş birliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilen 'En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın sonuçları açıklandı. 2016 yılından bu yana sürdürülen araştırma kapsamında, binden fazla şirketin insan kaynakları alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek oluşturulan listede, Türkiye'nin en etkin 50 insan kaynakları lideri belirlendi. Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu'nun kriterleri doğrultusunda hazırlanan listede, şirketlerinde insan kaynakları fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden yöneticiler yer aldı. Bu yıl açıklanan sonuçlara göre, listeye giren 50 isimden 31'ini kadın liderler oluşturdu.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI KARATAŞ LİSTEDE

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, savunma sanayideki çalışmalarıyla dikkat çeken ve bu yıl ödül alan isimlerden biri oldu. Karataş, sektörün hızla artan insan kaynağı ihtiyacına yönelik geliştirdiği vizyon, yenilikçi bakış açısı ve gençlerin savunma sanayi sektörüne kazandırılmasına dönük hayata geçirdiği projeler ve kurum içi dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle öne çıktı.

ÖDÜLLER 7 EKİM'DE

CHRO Summit 2025 kapsamında verilecek ödüller, 7 Ekim Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Zirvede, Türkiye'de insan kaynakları alanında söz sahibi yöneticiler ile alanın önde gelen isimleri bir araya gelecek.