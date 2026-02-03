Sason Kaymakamı Başar, spor yapan öğrencilerle buluştu

Sason Kaymakamı Furkan Başar, spor yapan öğrencilerle biraraya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Başar, Sason Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sportif faaliyetleri yerinde inceledi.

Futbol, futsal, voleybol, bocce, floor curling, badminton, masa tenisi ve dart branşlarında sürdürülen çalışmalar kapsamında antrenman alanlarını ziyaret eden Başar, yüzlerce öğrencinin sporla buluştuğu projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında sporcularla ilgilenen Başar, voleybol, futbol ve badminton oynayarak gençlerin antrenmanlarına eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başar, gençlerin sporla iç içe olmasının önemli olduğunu belirtti.

Başar, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sporla iç içe olması, hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri açısından son derece kıymetlidir. Bu tür faaliyetlerle çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Geleceğin milli sporcularının Sason'dan çıkması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu durum ilçemiz adına büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen tüm antrenörlerimize ve idarecilere teşekkür ediyorum."