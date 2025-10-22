Haberler

Saros Körfezi'nde Yapay Resif Projesi İçin Yer Tespiti Yapıldı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Saros Körfezi'nde deniz yaşam alanlarını zenginleştirmek amacıyla planlanan yapay resifler için yer tespiti yapıldı. Projede yer alan uzmanlar ve yetkililer, Mecidiye köyü açıklarında dip yapısı incelemeleri gerçekleştirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi'nde oluşturulan Yapay Resif Projesi için yer tespiti yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mecidiye köyü açıklarında batırılması planlanan yapay resifler için yer tespiti ve dip yapısı çalışması gerçekleştirildi.

Deniz yaşam alanlarını ve ekosistemlerini geliştirmek amacıyla kasıtlı olarak deniz tabanına yerleştirilen insan yapımı yapılar olarak tanımlanan yapay resifler ile Saros Körfezi'nin su ürünleri habitatının zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Yer tespiti çalışmasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya ve şube personeli, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, Mecidiye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Salim Gürsel ve dalış okulu yetkilisi Serdar Savaşal yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel


