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Şarkışla'da Kilim Kursu Açıldı

Şarkışla'da Kilim Kursu Açıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kilim kursu, kadınların mesleki becerilerini artırmayı hedefliyor. Kaymakam Samet Öztürk, kursun kültürel değerleri yaşatacağını vurguladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından kilim kursu açıldı.

Belediye binasında açılan kursta konuşan Kaymakam Samet Öztürk, ADEM Projesi'nin ilçede özellikle kadınların mesleki becerilerini artıracağını söyledi.

Öztürk, "Bu tür projeler hem kültürel değerlerimizin yaşatılmasına hem de vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin olmalarına katkı sağlıyor. Şarkışla'nın kadim kilim kültürünü yeni nesillere aktaracak bu kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca ADEM Projesi kapsamında ilçedeki eğitim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde devam edecek." dedi.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise ADEM Projesi'ni önemli bulduklarını belirtti.

16 kursiyerin eğitim aldığı kursta, Şarkışla'ya özgü geleneksel kilimlerin dokuma teknikleri ve desenleri öğretiliyor.

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Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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