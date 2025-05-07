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Şarkışla'da Çiftçiler Yağışlar İçin Şükür Duasında Buluştu

Şarkışla'da Çiftçiler Yağışlar İçin Şükür Duasında Buluştu
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Şarkışla ilçesinde, nisan ayında etkili olan yağışlar sebebiyle çiftçiler şükür duasında bir araya geldi. İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı etkinlikte kurban kesildi ve yemek ikramı yapıldı.

Şarkışla ilçesinde çiftçiler, nisan ayında etkili olan yağışların ardından şükür duasın da bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Serkan Yalçın tarafından gerçekleştirilen şükür duasına, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, çiftçiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında kurbanlar kesildi, ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Çiftçiler adına konuşan Murat Kuşçuoğlu, verimli geçen nisan ayı dolayısıyla böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Son 20 yılın en bereketli nisan ayını yaşadık. Yağışlar hem topraklarımız hem de umutlarımız için can suyu oldu. Biz de çiftçiler olarak şükrümüzü sunmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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