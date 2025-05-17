Şarkışla'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi

Şarkışla'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayarak Gençlik Merkezi'nde sona erdi ve program sonunda bir resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayıp Gençlik Merkezi'nde son buldu.

Program sonunda Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Öztürk, katılımcılara, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.