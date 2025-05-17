Şarkışla'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayarak Gençlik Merkezi'nde sona erdi ve program sonunda bir resim sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, kaymakamlık binası önünden başlayıp Gençlik Merkezi'nde son buldu.
Program sonunda Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Öztürk, katılımcılara, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel