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Görüntü İstanbul'dan! Sıfır araçlar suya gömüldü, zarar çok büyük

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İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa'da bir otoparkta bulunan sıfır araçlar, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su altında kaldı. Zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

Sarıyer'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan otoparktaki araçlar su altında kaldı. Otoparka getirilen iş makinesinin yardımıyla buradaki su tahliye edildi.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkan zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.

Görüntü İstanbul'dan! Sıfır araçlar suya gömüldü, zarar çok büyük
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

oralar eskiden su yatağıydı etrafı kupon arazilere çevirip üstüne çökerseniz nerede olursa olsun feleğin sillesini yersiniz

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Haber YorumlarıMustafa cahit:

inşallah ilahi adalet tecellisi değildir

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