Görüntü İstanbul'dan! Sıfır araçlar suya gömüldü, zarar çok büyük

Sarıyer'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan otoparktaki araçlar su altında kaldı. Otoparka getirilen iş makinesinin yardımıyla buradaki su tahliye edildi.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkan zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.