Görüntü İstanbul'dan! Sıfır araçlar suya gömüldü, zarar çok büyük
İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa'da bir otoparkta bulunan sıfır araçlar, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su altında kaldı. Zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.
Sarıyer'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde bulunan otoparktaki araçlar su altında kaldı. Otoparka getirilen iş makinesinin yardımıyla buradaki su tahliye edildi.
ZARAR ÇOK BÜYÜK
Çoğunlukla yeni olduğu görülen araçların su altında kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkan zararın milyonlarca lira olduğu belirtiliyor.