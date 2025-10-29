Sarıkamış'ta Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşerek Soğanlı Dağları'nı beyaza bürüdü. Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü. Çobanlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları'nın yüksekleri karla kaplandı.
Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Meralarda hayvan otlatan çobanlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Çobanlardan Eren Sade, havanın bir anda soğuduğunu belirterek,"Hayvanları otlatıyorduk, baktık dağlar beyazladı. Biz de ateş yaktık, çay demledik. Hayvanları birazdan eve götüreceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel