Sarıkamış'ta fırınlarda denetim yapıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda hijyen denetimi ve gıda kontrolü gerçekleştirdi.
Sarıkamış Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında, fırınlarda ürünlerin hijyen standartlarına uyumu, gramaj ve üretim şartlarının uygunluğu kontrol edildi.
Bu kapsamda, üretim süreçleri yerinde değerlendirilirken tespit edilen hususlara ilişkin işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.
Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, halk sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek denetimlerin belirli aralıklarla sürdüğünü ifade etti.
İlçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.