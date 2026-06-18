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Kars'ta dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu

Kars'ta dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak, çevreyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu.

İlçede etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sürücüler yollara dolan su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
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