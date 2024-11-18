Sarıkamış Beyaza Büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Sarıkamış beyaza büründü
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.
Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerinde son yağışların ardından kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Yağan karın ardından Allah-uekber ve Soğanlı dağları ile bitkiler, araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
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