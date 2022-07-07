SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SARALLAR GRUBU ÜYELERİNİN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.

Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul'da 4, Bodrum'da 2, Çeşme'de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi. Şüphelilerin İstanbul'da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title