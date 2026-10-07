Şara ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefon görüşmesinde işbirliğini ele aldılar

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bu bağların ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirilme yolları değerlendirildi.

Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ortaklıkların genişletilmesi imkanları masaya yatırıldı.

Taraflar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren konularda istişare, koordinasyon ve iletişimin kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA