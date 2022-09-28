Şanlıurfa haberleri | Belediye Başkanı Ekinci'den Viranşehir Belediyespor oyuncularına ziyaret

Şanlıurfa haberler... Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Viranşehir Belediyespor oyuncularını antrenman yaptıkları sahada ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Viranşehir Belediyespor oyuncularını antrenman yaptıkları sahada ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Dersimspor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Yeni İlçe Stadı'nda idman yapan Viranşehir Belediyespor'u ziyaret etti. Viranşehir Belediyespor'un yaptığı antrenmanı izleyen Başkan Ekinci, Kulüp Başkanı Süleyman Çelik ve teknik heyetten takımla ilgili bilgiler aldı.

Yeni sezon için kurban kesiminin de yapıldığı ziyarette, Başkan Ekinci tarafından teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunuldu.

Yeni sezonun Viranşehir Belediyespor için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Ekinci, "2022-2023 futbol sezonuna yeni bir kadro ile başlıyoruz. Viranşehir'imize ve tüm sporseverlere yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Bu sezon hedefimiz olan 3. Lig'i inşallah bu genç kadroyla elde edip, Viranşehir'i sporda hak ettiği yere getireceğiz." dedi. Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik de, yeni bir kadro ile 2022-2023 futbol sezonuna başlayacaklarını belirterek, "Kazasız, belasız bir lig diliyorum. İnşallah yeni kadroyla BAL Ligi'nde başarılıp olup, Viranşehir"i sporda hak ettiği noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.