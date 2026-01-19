Şanlıurfa'da "Yüzyılın Konut Projesi" ile yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Şanlıurfa'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 13 bin 790 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, programda yaptığı konuşmada, kura çekilişinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde büyük işlerin başarıldığını belirten Suver, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılı diye bir vizyon ortaya koydu. Bu vizyonla beraber biz çok daha iyi yaşamaya layık olan vatandaşlarımızı daha müreffeh, daha güvenilir, daha huzurlu bir ülkede yaşatma azmi ve gayretiyle çalışıyoruz. Şüphesiz bu azim ve gayret Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığından kaynaklanmaktadır." dedi.

Yeni Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceklerini dile getiren Suver, "Bugün de burada inşallah Şanlıurfalı kardeşlerimizin talihli olanlara bugün çıkacak ama çıkmayanlar da talihsiz değil. Bu projelerin arkası sizin dualarınız ve destekleriniz olduğu müddetçe gelecektir. Yeni Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suver, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Şanlıurfa'nın asrın felaketini yaşayan bir il olarak asrın dayanışmasını da en güzel şekilde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'de büyük bir konut hamlesinin başlatıldığını anımsatan Şıldak, bugün Şanlıurfa'da da 13 bin 790 konutun kurasının çekimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle binlerce ailenin ev sahibi olacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon ve liderliğinde hayata geçirilen bu projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.