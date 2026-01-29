Haberler

Şanlıurfa'da seyir halindeki TIR alev alev yandı /Haber eklendi

Güncelleme:
Seyir halindeki TIR, elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞANLIURFA'da seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Akçakale-Batıkent TOKİ Çevre Yolu'nda gece geç saatlerde kent merkezinden Gaziantep yönüne ilerleyen, 63 K 3041 plakalı TIR'ın motor bölümü elektrik kontağından kaynaklı alev aldı. Kısa sürede alev ve dumanların yükseldiğini fark eden şoför, TIR'ı yol kenarına çekerek durumu diğer sürücülere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da büyük çapta zarar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

