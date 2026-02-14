Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak Akçakale ilçesinde 2 kişiyi 70 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.