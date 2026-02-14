Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli, 2 kişiyi 70 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumları çalışanı olarak tanıtarak Akçakale ilçesinde 2 kişiyi 70 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel