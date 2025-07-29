Şanlıurfa'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş ve Hijyenik Olmayan Ürünlere 189 Bin Lira Ceza

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Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye toplamda 189 bin lira para cezası uygulandı. İşletmelerde el konulan ürünler imha edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçen, içinde böcek çıkan pasta bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 189 bin lira para cezası kesildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu ürünler el konularak imha edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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