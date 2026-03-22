Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, BİR EVİ SU BASTI

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ilçesinde bir ev su basarken, Karaköprü ilçesinde de bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanağın ardından ekipler tıkanan mazgalları açmak için seferber oldu. Yağışlar nedeniyle merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evi su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Tavana kadar dolan sel suları, ekiplerin evin duvarını yıkmasıyla tahliye edildi. Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kentin simge noktalarından Balıklıgöl çevresinde de su seviyesi yükseldi. Yağış sonrası göldeki suyun renginin bulanıklaştığı gözlendi.

İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERDA

Karaköprü ilçesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Park halindeki araçların üzerine yıkılan duvar hasara yol neden oldu. Duvarın yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Yağışların etkili olduğu kentte belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, özellikle kırsal yollarda oluşabilecek risklere dikkat çekildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da çalışmaları yerinde inceledi. Yağışların olağan dışı olduğunu belirten Gülpınar, tüm ekiplerin seferber edildiğini ve önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu ifade etti. Yaklaşık bir haftadır Akçakale, Harran, Siverek ve Bozova başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan yağışların, bugün de şiddetini artırdığı bildirildi. Yetkililer, yağışların sürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı