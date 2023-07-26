Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Uçtu: 1 Çocuk Kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişilik aileden 5'i kurtuldu, 3 yaşındaki İshak Ataş ise suda kayboldu. Küçük çocuğu bulmak için çalışma başlatılırken, sürücü, eşi ve 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

ŞANLIURFA'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişilik aileden 5'i kurtuldu, 3 yaşındaki İshak Ataş ise suda kayboldu. Küçük çocuğu bulmak için çalışma başlatılırken, sürücü, eşi ve 3 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çiftçilik yapan İbrahim Ataş (45), sabah saatlerinde yüksek ateş ve ishal şikayeti olan çocuklarını Çamlıdere Mahallesi'ndeki sağlık ocağına götürmek için yola çıktı. İbrahim Ataş'ın kullandığı, eşi Zeliha ile çocukları Zeynep, Cebrail, Abdulsamet ve İshak'ın içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü, eşi ve 3 çocuğu çevredekilerce kurtarılırken, ailenin en küçük üyesi İshak Ataş (3) akıntıya kapılıp suda kayboldu. İhbarla gelen ekipler, küçük çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, sulama kanalında İshak'ı ararken, aile yakınları kanal çevresinde umutlu bir haber bekliyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan diğer aile üyelerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.