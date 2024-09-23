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Şanlıurfa'da Küçük Esnaf İçin Yenilikçi Ürünler Kursu Başladı

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Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği projeyle, Şanlıurfa'da küçük esnafın dijital imkanlar kullanarak yenilikçi ürünler üretmesi hedefleniyor. Ücretsiz kurs kayıtları başladı.

Şanlıurfa'da esnaf dijital imkanlar sayesinde yenilikçi ürünlerle pazarda yer alacak

Karacadağ Kalkınma Ajansından küçük esnafa yenilikçi ürünler kursu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen proje ile küçük esnafın dijital imkanlar sayesinde yenilikçi ürünlerle pazarda yer alması hedefleniyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje ile teknolojik cihazlarla zaman kaybının önüne geçilerek kısa sürede iki ve üç boyutlu tablolar, oyuncaklar, zeka oyunları seti ve çeşitli ahşap ürünler elde edilecek.

Şanlıurfa'da küçük ölçekli işletme ve esnafa yönelik Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi hayata geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından koordine edilen yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen projeyle kentte, küçük esnafın dijital cihazlar sayesinde yenilikçi ürünlerle pazarda yer alması hedefleniyor. Proje çerçevesinde ücretsiz kurs kayıtları bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen katılımcıların Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinde kayıt yapabilecekleri bildirildi.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan grafik tasarımcısı Mehmet Rutbil, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen SECCO projesi çerçevesinde oluşturulan Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Girişimcilik Merkezindeyiz. Merkezimizin amacı dezavantajlı grupların ekonomik hayatta katılımlarını sağlamaktır. Bu projeyle sağlanan son teknoloji makine ve tesisatlarımızla, kursiyerlerinize bilgisayar atölyemizde grafikte tasarım eğitimi vereceğiz. Burada eğitim tamamlandıktan sonra kursiyeler yaptıkları tasarımları makinelere aktaracaklar, bu makinelerle yaptıkları tasarımları 3 boyutlu halde ortaya çıkaracaklardır. Çok çeşitli seçenekler var. Bunlar içerisinde zeka oyunları, hediyelik eşyalar yani 3 milimden 10 milime kadar ahşap materyalleri kesip işleyebiliyoruz. Bunların üzerine resimdir veya şekiller kazıyabiliyoruz. 2 boyutlu olan ürünleri maket haline getiriyoruz. Bu şekilde hediyelik eşya ve zeka oyunları üzerinde yoğunlaşacağız. Kursumuz tamamen ücretsiz olup kayıtlar başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Küçük Esnaf İçin Yenilikçi Ürünler Kursu Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Güncel

Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Teknoloji Ekonomi Eğitim Güncel

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