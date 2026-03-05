Haberler

Şanlıurfa'da 4 ton 390 kilogram bozulmuş gıda ele geçirildi
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 390 kilogram gıda ürününü tespit ederek, kaçak imalathaneyi mühürledi ve 131 bin 962 lira para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi ekiplerince kaçak işletilen bir imalathane­de son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 390 kilogram ürün ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde Paşabağı Mahallesi'nde bir binanın zemin katında kaçak imalathane tespit edildi.

Zabıta ekiplerince yapılan incelemelerde, piyasadan toplanan son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tarih bilgilerinin kimyasallar kullanılarak silindiği ve yeniden piyasaya sürülmek üzere hazırlık yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde 1 ton toz biber, 1 ton 890 kilogram domates salçası ve 1500 kilogram ketçap ve mayonez ele geçirildi.

Denetimlerin ardından mühürlenerek faaliyetleri durdurulan kaçak imalathane hakkında 131 bin 962 lira idari para cezası uygulandı.

Ürünler, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla imha edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
