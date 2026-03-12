Haberler

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi
Güncelleme:
Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
