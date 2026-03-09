Haberler

Şanlıurfa'da 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, istihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak akaryakıt bulundurulduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ton 347 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı akaryakıt pompası ve yakıt dolum tabancası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor