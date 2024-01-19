Şanlıurfa'da Gazelhan Kazancı Bedih için anma programı düzenlendi

Şanlıurfa'da 20 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Gazelhan Kazancı Bedih için ölüm yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi.

Bedih'in, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, kabrine karanfil bırakıldı.

Anma programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kenan Kayral, Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ve sevenleri katıldı.

Naci Yoluk, babasının mezarı başında anma etkinliği düzenlenmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve katılımcılara teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.