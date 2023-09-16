Şanlıurfa'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Kadın Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan baskında 160 kök kenevir tespit etti ve bitkileri imha etti.
Evinin bahçesini kenevir ormanına çeviren kadın gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin bahçesine kenevir bitkisi eken kadın jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarbaşı kırsal Mahallesindeki bir evin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı aldı. Y.B. isimli kadını yaşadığı eve baskın düzenleyen ekipler 160 kök kenevir bitkisi tespit etti. Gözaltına alınan kadın karakola götürülürken sökülen kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.