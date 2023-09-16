Şanlıurfa'da Ev Bahçesinde Kenevir Yetiştiren Kadın Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan baskında 160 kök kenevir tespit etti ve bitkileri imha etti.