Şanlıurfa'da Dolu Felaketi Tarım Alanlarını Vurdu

Şanlıurfa'da Dolu Felaketi Tarım Alanlarını Vurdu
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, 10 mahalledeki tarım alanlarına ciddi zarar verdi. Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, durumu sosyal medyada duyurarak çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

İlçede dolu nedeniyle kırsalda bulunan 10 mahalledeki tarım alanları zarar gördü.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan dolu felaketinden 10 mahallemiz ciddi şekilde etkilenmiştir. İlk andan itibaren İlçe Tarım Müdürümüz ve personelimiz saha çalışmalarına başlamışlardır. En kısa sürede tespit ve değerlendirme tamamlanacaktır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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