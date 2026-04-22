Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Siverek ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılıkta kullanılan bilişim sistemleri ve bankacılık araçlarını inceleyerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 36 cep telefonu, 22 banka ve kredi kartı, 41 sim kart, 6 CD, 6 bilgisayar, 5 flaş bellek, ses kayıt cihazı, 150 bin TL, tabanca, şarjör ve 5 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
