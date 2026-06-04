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Şanlıurfa'da anız yakılması ve hasat dönemi tedbirleri açıklandı

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Şanlıurfa Valiliği, hububat hasadı döneminde anız yakılmasını yasaklayarak, yangın ve ürün kayıplarını önlemek için biçerdöver sahiplerine ve çiftçilere yönelik tedbirler içeren bir genel emir yayınladı. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği, hububat hasadı döneminde meydana gelebilecek yangınların ve ürün kayıplarının önlenmesi amacıyla uyarı yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakılmasının kesinlikle yasaklandığı belirtildi. Anız yangınına neden olan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı, sorumluların tespit edilememesi halinde ise Çiftçi Kayıt Sistemi'nde parsel kaydı bulunan kişi veya kişilerin birinci derecede sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada, hasadı yapılmamış tarım alanlarının çevresinde ateş yakılması ve yangına neden olabilecek maddelerin bırakılmasının da yasaklandığı kaydedildi.

Biçerdöver sahipleri ve operatörlerine yönelik tedbirlerin de yer aldığı genel emirde, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, sap kıyıcı veya saman makinesi kullanılması ve operatör bilgilerinin ilgili müdürlüklere bildirilmesi zorunluluğu getirildi.

Genel emre aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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