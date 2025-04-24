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Şanlıurfa'da 2 Ton Küflenmiş Lokum Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 Ton Küflenmiş Lokum Ele Geçirildi
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Eyyübiye ilçesinde yapılan zabıta kontrollerinde son tüketim tarihi geçmiş 2 ton lokum ele geçirildi ve imha edilmek üzere el konuldu. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde bulunan 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokuma, imha edilmek üzere el konuldu.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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