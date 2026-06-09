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ABD'li Senatör Sanders, ABD-İsrail savunma entegrasyonunu öngören maddeye karşı çıkacağını belirtti

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda ABD ile İsrail savunma sanayileri arasındaki işbirliğini derinleştiren maddeye karşı çıkacağını açıkladı. Sanders, ABD'nin İsrail'e askeri yardım yapmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda, ABD ve İsrail savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesini öngören maddeye karşı çıkacağını söyledi.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, başkent Washington'daki Ulusal Basın Kulübü etkinliğinde konuştu.

Sanders, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki maddenin ABD ile İsrail'in savunma sanayilerinin entegrasyonu ve işbirliğini ilerleteceğini aktararak, ABD'nin İsrail ordusuna finansman sağlamaması gerektiğini söyledi.

İlgili maddenin, iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji işbirliğini kurumsallaştıracağını belirten Sanders, "Buna çok güçlü şekilde karşı çıkacağım." dedi.

Sanders, Senatoda, İsrail'e yönelik askeri yardımların sonlandırılması için girişimlerde bulunduğunu da hatırlatarak, ABD'nin Orta Doğu politikasında temel değişikliklere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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