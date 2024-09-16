Sancaktepe'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Başladı

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında jimnastik, karate, yürüyüş, zumba kids gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği programın açılış gerçekleşti. 1 hafta sürecek etkinliklerde Çevre Farkındalığı ve Sıfır Atık Sergisi ve iklim değişikliği eğitimleri gibi programlara da yer verildi.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık kampanyası olan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları Sancaktepe Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleriyle başladı. Her yıl farklı bir temayla kutlanan haftanın bu yıl teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak belirlendi. Bu kapsamda 16-22 Eylül tarihleri arasında jimnastik, zumba kids, zumba, karate gösterileri, Çevre Farkındalığı ve Sıfır Atık Sergisi, okullara ve belediye personellerine iklim değişikliği eğitimleri, yürüyüş ve engellilere etkinlikler düzenleniyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri yağış dolayısıyla bugün Sancaktepe Belediye Binası'nda gösterilerle başladı.

'BU HAFTANIN ÖNEMİNİ VURGULAMAK İSTİYORUZ'

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, "Avrupa Hareketlilik Haftası özellikle 2002 yılından beri markalaşmış olan bir etkinlik. Sancaktepe Belediyesi'nin eskiden beri kutladığı bir etkinlik. Bu anlamda çeşitli faaliyetler yaptığı, özellikle toplu ulaşımın özendirilmesi konusunda ve kamusal alanların kullanımıyla ilgili çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir hafta. Biz bunu biraz daha geliştirerek yapacağız. Bugün Sancaktepe'nin imkanları geçmişten biraz daha farklı. Hem kamusal alanların kullanımı hem kent meydanın daha işlevsel hale helmesi hem de toplu ulaşımın vatandaş tarafından bilinen bir ulaşım şekli haline gelmesi sebebiyle biz bu haftanın önemini biraz daha vurgulamak istiyoruz. Sancaktepe kamuoyu tarafından konuşulmasını istiyoruz. Bugün etkinliği Sancaktepe Meydan Park'ta düzenlemiştik. Ama yağmurun çok şiddetli olması nedeniyle belediyemize aldık. Bu alanın bu şekilde kullanılabileceğini görmüş olduk. Birçok komşumuz, genç sporcu kardeşimiz burada bu etkinlikleri sergiledi" diye konuştu.

BİSİKLET KULLANIMI, TOPLU TAŞIMA KULLANIMI VE HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ GİBİ KONULARDA EĞİTİM DE VERİLECEK

Etkinlik kapsamında Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından belediye personeline ve okullara ulaşımda bisiklet kullanımı, toplu taşıma kullanımı ve hareketliliğin önemi gibi konularda eğitim de verilecek. '21 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında ise bir etkinlik düzenlenecek. 22 Eylül son günü ise Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katılımıyla spor okulu öğrencileri ve vatandaşlarla yürüyüş düzenlenecek.