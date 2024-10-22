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Sancaktepe'de 2025 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğu ile Kabul Edildi

Sancaktepe'de 2025 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğu ile Kabul Edildi
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Sancaktepe Belediyesi, 2025-2029 Yılı Stratejik Planı ve 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı'nı görüşmek üzere yaptığı meclis toplantısında, 2025 yılı mali bütçesini 8 milyar 6 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul etti.

SANCAKTEPE Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediyesi '2025-2029 Yılı Stratejik Planı' ile '2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı'nın görüşüldüğü toplantıda, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı öncesi meclis üyelerine yönelik sunum yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "2025-2029 Stratejik Planı'nın vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önem taşıdığının farkındayız. Bu planı hazırlarken, katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir ve gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki önemi ve rolünden yola çıktık.Stratejik planı hazırlarken vatandaşlarımız ile birlikte karşılıklı fikir alışverişin yapıldığı bir çalıştay düzenledik.Artan nüfusumuz ile birlikte İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen ilçemiz için komşularımızın görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Sancaktepe'de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde,sosyal hayatta, sporda, sağlıkta- kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla- ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Sunumda hem Sancaktepe Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçede yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Yeğin, İstanbul'u bekleyen deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm konularının da altını çizerek, 2025-2029 Stratejik Planı'nda, bu konularla ilgili atılacak adımları da yerel ölçekte, bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi. Yeğin, "Stratejik Planımızın ve bütçemizin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve kıymetli Sancaktepelilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2025 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8 milyar 6 milyon TL'lik, 2025 yılı mali bütçesinin oy çokluğu ile kabul edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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