Haberler

Cevdet Yılmaz: "Ytak, Hit30 ve Diğer Teşviklerle Sanayimizin Dönüşümünü Destekleyeme Devam Edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminin kasım ayında yüzde 2,5 arttığını ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artışın çift haneli olduğunu açıkladı. Yılmaz, sanayinin dönüşümüne devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretimine ilişkin değerlendirmede bulunarak, sanayi üretiminin kasım ayında yüzde 2,5 arttığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknolojili ve katma değerli üretimdeki artışın dikkati çekici olduğunu belirten Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Sanayimizin çarkları dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Sanayi üretimimizde Kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü destekleyeme devam edeceğiz. Sanayide dönüşüm, enerji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, oldukça düşük seviyelere gerilemiş olan cari açığın kalıcı şekilde iyileşmesine güç vermektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve girişimcilere teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı