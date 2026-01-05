Haberler

Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 25 kişi tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandıran organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüphelinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; internet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla kişiyi yaklaşık 250 milyon TL dolandırarak, haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı
Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

Bu takımı kim durduracak?