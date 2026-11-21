SAMSUN Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç (65), palamudun sezon başından bugüne 120 tonun üzerinde avlandığını belirterek, "Ortalama 10 gün daha palamut bolluğu sürecek. Ben 65 yaşındayım, ne ben ne de büyüklerim böyle bol palamut sezonu görmedik. Sezon başından şu ana kadar 100-120 tonun üzerinde palamut avlandı" dedi.

Karadeniz'de ve ülke genelinde denizlerde yaşanan palamut bolluğu sürmeye devam ediyor. Hala en çok avlanan balık türünün palamut olduğunu söyleyen ve bu bolluğun ortalama 10 gün daha süreceğini ifade eden Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Hala en çok avlanan balık konumunda palamut var. Şu an palamut Hopa tarafında, Gürcistan'a kadar gidip tekrar İstanbul'a doğru gidecek. Palamut denizden çıkmadıktan sonra diğer tür balıklar çok az olur. Palamutların denizden çekilmesinin ardından, geride kalan diğer balık türleri kaldıysa onları avlamayı bekliyoruz. Ortalama 10 gün daha palamut bolluğu sürecek. Bu sene hiç olmayacak kadar palamut bolluğu oldu. Ben 65 yaşındayım, ne ben ne de büyüklerim böyle bol palamut sezonu görmedik. Sezon başından şu ana kadar 100-120 tonun üzerinde palamut avlandı" diye konuştu.

Atıf Malkoç, palamutların denizden çekilmesinin ardından diğer balık türlerinden kalanların avlanmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı