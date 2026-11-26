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Samsun'un Yakakent ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında kamu kurumları ve kuruluşlarının temsilcileri, farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı yaptı.

Samsun Valiliğinin himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle uygulanan proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yakakent ilçesinde halı sahada dostluk maçı gerçekleştirdi.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, AA muhabirine, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip bir dostluk maçı oynadıklarını söyledi.

Bağımlılığa dikkati çekmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Taşyapan, insanların bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmaları anlamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise "Bağımlılıkla mücadele sahadayız' etkinlikleri kapsamında bugün Yakakent ilçesindeyiz. Sporla birlikte gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmaya, sahada bu sahada ve sporla birlikte bu mücadeleyi destekli bulunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de Yakakent ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sporun gücüne inandıklarını aktaran Güneş, "Bağımlılıkla mücadele kapsamında, spor çok kuvvetli bir envanter elimizde. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin spor yapmasını teşvik etmek için bugün burada böyle güzel bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde destek esirgemeyen Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a, Yakakent Belediye Başkanımız, Yakakent Kaymakamımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Fatih Öztürk, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Vakıf Katılım Samsun Bölge Müdürü Ekrem Aydın, Meteoroloji Bölge Müdürü Hasan Acar, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin, Türksat Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, İl Sağlık Müdürü Disiplin Müdürü Alpaslan Alakoca, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı ve Yeşilay Yakakent Temsilcisi Cemre Erkol Bedir ile bazı kurum çalışanları katıldı.

Kaynak: AA